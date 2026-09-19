PTT, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara anma pulunu 45 liradan satışa sundu - Son Dakika
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PTT, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara anma pulunu 45 liradan satışa sundu

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PTT AŞ, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara temasıyla 45 liralık anma pulu ve 90 liralık ilk gün zarfını piyasaya sürdü. Filatelik ürünler PTT iş yerleri ile filateli.gov.tr'de satılırken, Ulus PTT Müdürlüğü'nde ilk gün damgası uygulanmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından, "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (78x41 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte, PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde "2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 19.09.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatEkonomiAnkaraKültürTurizmUlusPTTSon Dakika

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SON DAKİKA: PTT, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara anma pulunu 45 liradan satışa sundu - Son Dakika
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