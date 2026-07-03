Pülümür Tuzuna Coğrafi Tescil - Son Dakika
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Pülümür Tuzuna Coğrafi Tescil

03.07.2026 14:07
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Pülümür doğal yer altı kaynak tuzu, tescil belgesini aldı; 84 mineral barındırıyor.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde yüz yıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen, insan sağlığı açısından önemli 84 minerali içinde barındıran Pülümür doğal yer altı kaynak tuzunun tescil belgesi, düzenlenen programda üreticilere teslim edildi. Yılda 250 ton üretimi yapılan tuzun üretim alanı dronla görüntülendi.

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki tuz madeninde yer altından çıkan tuzlu su, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyulardan sondaj yöntemiyle çekiliyor. Borular aracılığıyla dinlendirme havuzlarına aktarılan tuzlu su, burada ağır maddelerin çökmesiyle doğal olarak arındırılıyor. Yaklaşık 1 hafta güneş altında bekletilen suyun buharlaşmasının ardından geriye kalan doğal kaya tuzu, herhangi bir kimyasal işlem uygulanmadan ve katkı maddesi eklenmeden paketlenerek satışa sunuluyor. Çiçek balıyla da tanınan Pülümür'de önemli bir ekonomik değer oluşturan doğal kaynak tuzu, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Munzur Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde, Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu'nda insan sağlığı açısından önemli olduğu belirtilen 84 mineralin bulunduğu tespit edildi.

TESCİL BELGESİ ÜRETİCİLERE VERİLDİ

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaları sonucu 21 Kasım 2025'de coğrafi işaret tescili alan Pülümür doğal yer altı kaynak tuzunun tescil belgesi, düzenlenen programda üreticilere teslim edildi. Program kapsamında, Vali Şefik Aygöl, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ile Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. İş ayakkabısı ve eldiven giyen Aygöl, üreticilerle birlikte kürek kullanıp tuz ayrıştırma çalışmalarına katılarak üretim süreci hakkında bilgi aldı. Üretim yapılan alan dronla görüntülendi.

'COĞRAFİ TESCİLİMİZ HAYIRLI OLSUN'

Vali Şefik Aygöl, coğrafi işaret tescili kararının hayırlı olmasını dileyerek, "Pülümür ilçemizde yüzyıllardır çıkartılan doğal bir kaya tuzumuz var ve tuz üreticilerimiz var. Gerçekten mineral oranı ülkede en yüksek olan ve iyotsuz diye geçen, ancak doğal olarak çok az bir iyot taşıyan çok sağlıklı bir tuz üretiyoruz. Şavak peynirimizin asıl lezzetini aldığı tuzumuzdan kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Coğrafi işaret ürün talebinde bulunmuştuk. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün girişimleri sonucu belgelerimizi aldık. Artık Pülümür tuzu, şehrimizin coğrafi ürünlerinden, ülkemizin coğrafi ürünlerinden biri oldu. 250 ton kapasite ile şu anda 3 ayrı yerde, 3 ayrı şirketimiz tarafında üretimler yapılıyor. Tamamıyla doğal ortamda güneş ışınlarını alarak, çok doğal bir şekilde üretiliyor. Bunların kapalı sistem ve farklı sistemlerle ilgili olarak projelendirme çalışmaları da yapılıyor. İnşallah biz de devletimizin bütün imkanlarımızla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İşletmelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mineral, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pülümür Tuzuna Coğrafi Tescil - Son Dakika

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