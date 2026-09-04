Pülümür\'ün yer altı kaynak tuzu coğrafi işaretle tescillendi, Vali Aygöl belgeyi teslim aldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesine özgü yer altı kaynak tuzu, coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Pülümür'ün kendine özgü doğal ve yöresel değerleri arasında yer alan yer altı kaynak tuzu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni, Vali Şefik Aygöl, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Törende coğrafi işaret tescil belgesi takdim edilirken, tescil sürecine katkı sunanlara da teşekkür belgeleri verildi. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Pülümür'ün yöresel değerlerinden biri olan kaynak tuzunun özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Tescilin aynı zamanda yerel ürünlerin markalaşmasına ve bölge ekonomisine katkı sunması bekleniyor. Törende konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu'nun tescilini önemli bir başlangıç olarak değerlendirdi. Tunceli'nin yöresel değerlerinin ortaya çıkarılarak markalaştırılmasının hedeflendiğini belirten Aygöl, Şavak peynirinin de coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Bu şehirde Şavak peyniri gibi en az 5 markayı daha tescilleme hedefi koyduk kendimize"

Vali Aygöl, kentte en az 5 markanın daha tescillenmesi yönünde hedef belirlendiğini dile getirerek, "Şehrimizle ilgili olumlu bir haber olunca biz de çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Başlangıç gibi düşünebiliriz ama bu bir son olmayacak. Memleketimizin en önemli ihtiyacı memleketimizin değerlerini ortaya koymak, sonra da onları marka haline getirmek. Bu memleketin adı vardı, tuz ihtiyacı vardı tuzu da oldu. Memleketin tadı ve tuzu oldu. Arkadaşlarımızla beraber gece gündüz bu memleket için koşturuyoruz. Allah'a çok şükür bu memleketin tadını oluşturduk. Memleketin her yerinde şu anda huzur var. Her yere gidebiliyoruz, her yerde görüşebiliyoruz, herkesle konuşabiliyoruz. Pülümür tuzuyla başladık ama daha bir sürü hususumuz var. Şavak peynirini konuştuk. Kendimize bir hedef koyduk. Şavak peynirinin tescilini aralık ayı bitmeden alacağız. Bu gerçeği ifade edip sahip çıkmak lazım. Şavak peyniri tescil alması gereken bir husustur. Tulum peynirinin yüzde 90 sütünü, ürününü biz gönderiyoruz. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce Pülümür tuzunun üretim yerindeydik. O tuzu ne kadar zor şartlarda organik olarak ürettiklerini görme fırsatı bulduk. Bu şehirde Şavak peyniri gibi en az 5 markayı daha tescilleme hedefi koyduk kendimize. Bu memlekette en büyük engel umutsuzluktu. Bu umutsuzluğu birlikte kaldırdık. Bizim tek problemimiz ufuk ve gayret. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız bir husus yok" diye konuştu.