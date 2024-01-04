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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına ilçeye kazandırdığı yeni pazar alanlarında esnaf ve hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çetin, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Çetin, ilçedeki pazar alanlarının modern ve konforlu olmasıyla birlikte ilçe halkının yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu
04.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:41
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Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları ilçeye bir bir kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarında esnaf ve hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Her fırsatta esnaf ve mahalle ziyaretleri ile vatandaşların yanında olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Başkan Çetin, "İlçemize kazandırdığımız yeni pazar alanları ile birlikte hemşehrilerimize modern ve konforlu alışveriş imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız, her türlü ihtiyacı düşünülerek inşa edilen ve yenilene Pazar alanlarımızın tamamında yağmurda çamurda, yaz sıcağındaki zorlu şartlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan alışveriş yapmanın keyfine varıyor. Çok şükür, Pursaklar'ımızdaki pazar alanlarını, cadde ve sokaklardan modern kapalı yerlere taşıdık. İlerleyen günlerde de ilçe halkımızın yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Ziyaret sırasında pazar esnafı ve vatandaşlar, ilçeye 4,5 yılda 4 yeni pazar alanı kazandırması, mevcut pazar alanlarını yenilemesi ve modern koşullarda alışveriş imkanı sunmasından dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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