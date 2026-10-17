Pusula Portföy Güney Hisse fonu yüzde 60,17 getiriyle haftanın zirvesine yerleşti - Son Dakika
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Pusula Portföy Güney Hisse fonu yüzde 60,17 getiriyle haftanın zirvesine yerleşti

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 60,17 yükselişle Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Karma Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,47 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 60,17 yükselişle Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Karma Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,47 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonları Haftalık KazandıranlarFon FiyatıGetiri (%)
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,46975460,17
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2517,93550,47
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,71437935,11
PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,06378321,40
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)61,1120619,91
BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,68917514,47
A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON0,00253714,28
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON3,88509813,86
PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,04471612,54
A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU0,00876512,49
Emeklilik Fonları Haftalık KazandıranlarFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1365842,47
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6170331,78
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,9335151,77
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,2117061,76
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7667061,58
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7356681,58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,8629821,56
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,2324181,56
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,0474071,51
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6194111,47
(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeFinansSon Dakika

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