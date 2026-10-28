Putin, Afrika forumunda Batı'yı Afrika'yı borç esaretine sürüklemekle suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok kutuplu dünya düzeninin geri döndürülemez bir gerçeklik haline geldiğini belirterek Batılı ülkeleri Afrika'yı yeniden borç bağımlılığına sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu'nun ana oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde yaşanan dönüşümü ve Rusya'nın Afrika ülkeleriyle işbirliğini değerlendirdi.

Çok kutuplu dünya düzeni oluşumunun devam ettiğini aktaran Putin, "Çok kutuplu dünyanın gerçekten bir gerçeklik haline geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu, nesnel ve geri döndürülemez bir eğilimdir." dedi.

Bazı ülkelerin bu dönüşüme karşı çıktığını ileri süren Putin, "Sömürgeci geçmişin anlayışıyla düşünmeye ve başkalarının sırtından inanılmaz ölçüde zenginleşmeye alışmış ülkeler bu gerçekliği kabul etmeye hazır değil. Gümrük tarifesi savaşları, gayrimeşru yaptırımlar, ekonomik dayatmalar, şantaj ve iç işlerine müdahale dahil her türlü çirkin ve alaycı yöntem kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Putin, bütün kıtaların kaderinin sınırlı sayıdaki ülke tarafından belirlendiği dönemin sona erdiğini vurgulayarak, "Bütün kıtaların kaderinin dar bir devlet grubu tarafından belirlendiği dönem geri dönülmez biçimde sona eriyor. Bunun yerini tüm ülkelerin sesinin duyulması gereken daha adil bir dünya alıyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Afrika'ya yönelik politikalarını da eleştiren Putin, bu ülkelerin Afrika devletlerine ağır koşullarla mali kaynak sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Putin, "Batılı ülkelerin Afrikalıları yeniden borç esaretine sürüklemeye yönelik aktif girişimleri görülüyor. Bu ülkelere, borçların ödenmesi için gelecekte defalarca fazla ödeme yapmalarına neden olacak yağmacı koşullarla mali kaynaklar dayatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika ülkelerinin ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Putin, Rusya'nın kıtadaki ülkelerin borç yükünün hafifletilmesine yönelik çalışmalara katıldığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının da reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, bu kuruluşlarda Afrika ülkelerinin karar alma süreçlerindeki rolünün artırılmasını istediklerini aktardı.

Putin, gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki payının artmaya devam edeceğini dile getirerek, Afrika'nın doğal kaynakları, nüfus potansiyeli ve ticaret yollarındaki konumuyla bu dönüşümde önemli rol oynadığını söyledi.

Rusya'dan Afrika'ya tarım ve sanayi alanlarında işbirliği mesajı

Rus şirketlerinin Afrika'daki faaliyetlerine değinen Putin, kıtanın doğal kaynaklarının sömürülmesine yönelik bir yaklaşım benimsemediklerini savundu.

Putin, "Bizim iş dünyamız doğal kaynakların ve insan kaynaklarının yağmacı, yeni sömürgeci biçimde sömürülmesiyle uğraşmıyor. Bunun yerine ham maddelerin yerinde işlenmesini artırarak yeni istihdam alanları ve Afrika ülkelerinin bütçelerine vergi gelirleri oluşturuyor." dedi.

Rusya'nın Afrika ülkelerine tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu belirten Putin, 2026'nın ilk 9 ayında kıtaya 13 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiklerini bildirdi.

Rusya'nın tahıl ve gübre sevkiyatlarının 40'tan fazla Afrika ülkesine ulaştığını belirten Putin, sevkiyat yapılan ülke sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Afrika'dan Rusya'ya yapılan tarım ürünü sevkiyatlarının da bu yıl yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını kaydeden Putin, bu tutarın Rusya'nın söz konusu ürünlerdeki ithalat ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geldiğini ve gelecek dönemde artmasını beklediklerini ifade etti.

Afrika ile ulusal para birimleri üzerinden ticaret vurgusu

Rusya ile Afrika ülkelerinin ulusal para birimleri üzerinden ticareti artırması gerektiğini dile getiren Putin, alternatif ödeme sistemlerinin geliştirilmesini istedi.

Putin, Rus ve Afrikalı bankalar arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin, karşılıklı banka şubelerinin açılmasının ve alternatif finansal mesajlaşma mekanizmalarının kullanılmasının önemine değindi.

Rusya Merkez Bankasının finansal mesajlaşma sistemi ile Afrika'da kullanılan Pan-Afrika ödeme sisteminden yararlanılabileceğinin altını çizen Putin, bu adımların işlem maliyetlerini azaltacağını ve ödemeleri üçüncü ülkelerin siyasi müdahalelerinden koruyacağını savundu.

Teknoloji, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliği

Rusya'nın dijital teknolojiler alanındaki deneyimini Afrika ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu aktaran Putin, kamu yönetiminde modern teknolojilere dayalı sistemler geliştirdiklerini dile getirdi.

Putin, Rusya'nın büyük üretken yapay zeka modelleri geliştirebilecek teknolojik altyapıya sahip olduğunu ve ülkede iki büyük dil modeli bulunduğunu belirtti.

Afrika ülkelerinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak istediklerini aktaran Putin, kamu hizmetlerinde kullanılan Rus teknolojilerinin kıtadaki ülkelerin kullanımına sunulabileceğini ifade etti.