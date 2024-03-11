Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti. Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı. İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu. Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, 'Artık kilo versinler. Akıllansınlar.' şeklinde konuşmuştu.

11.03.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti.

Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Altın Fiyatları Yükseldi
    16:48 Altın Fiyatları Yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da Cumhur İttifakı adayları için destek istedi
    16:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da Cumhur İttifakı adayları için destek istedi

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.

  • TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi
    16:43 TÜRKLİM Başkanlığına Hamdi Erçelik Seçildi

    Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı'nda Hamdi Erçelik, başkanlık görevine seçildi. Dernek, liman işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ayrıca, denizcilik sektöründe çalışan 22 kadın liman işçisi de buluşmaya katıldı. Aydın Erdemir'in 2,5 yıllık başkanlık görevini devretmesiyle Hamdi Erçelik, TÜRKLİM'in yeni başkanı oldu.

  • Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı'na ileten Aydın Ticaret Borsası, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti
    16:35 Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı'na ileten Aydın Ticaret Borsası, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti

    Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e pamuk ticaretindeki sorunları anlattı. Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti. Ayrıca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi süresinin uzatılması ve döviz dönüşüm desteğinin gerçek kişi firmaları da kapsaması gerektiğini belirtti.

  • Edirne'de Ahilik Geleneği Devam Ediyor: Zimem Defteri Uygulaması
    16:16 Edirne'de Ahilik Geleneği Devam Ediyor: Zimem Defteri Uygulaması

    Edirne'deki iş insanları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar sürdürülen Ahilik geleneklerinden birisi olan 'Zimem Defteri' uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi. Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi. Hayırseverler, dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan ve veresiye defterlerini alarak iş yerinden ayrılan hayırseverlere teşekkür etti. Ahilik geleneğinin yaşatılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yalova Makine OSB'de Yatırım Törenine Katıldı
    16:06 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yalova Makine OSB'de Yatırım Törenine Katıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Yalova'nın sanayiciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Bakan Kacır, makine sektörünün ihracatını 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkardığını söyledi.

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karacasu Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu
    16:04 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karacasu Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazar esnafıyla buluştu. Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde CHP Karacasu Belediye başkan adayı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti. Çerçioğlu, pazar esnafından alışveriş yaparken, Aydın'ın diğer ilçelerine olduğu gibi Karacasu'ya da yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

  • Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi
    15:37 Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

    Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Ağını Genişletiyor
    15:35 Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Ağını Genişletiyor

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.


16:30 Tuzla’da dev fabrika alev alev yanıyor Tuzla'da dev fabrika alev alev yanıyor
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:02 Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü ’heimlich manevrası’ ile kurtardı Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi filmde gördüğü 'heimlich manevrası' ile kurtardı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:29 Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin’de bir sokağa verildi Gazze için kendini yakan Amerikalı askerin adı Filistin'de bir sokağa verildi
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 16:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement