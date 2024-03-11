Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti.
Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.
İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.
Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı'nda Hamdi Erçelik, başkanlık görevine seçildi. Dernek, liman işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ayrıca, denizcilik sektöründe çalışan 22 kadın liman işçisi de buluşmaya katıldı. Aydın Erdemir'in 2,5 yıllık başkanlık görevini devretmesiyle Hamdi Erçelik, TÜRKLİM'in yeni başkanı oldu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e pamuk ticaretindeki sorunları anlattı. Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti. Ayrıca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi süresinin uzatılması ve döviz dönüşüm desteğinin gerçek kişi firmaları da kapsaması gerektiğini belirtti.
Edirne'deki iş insanları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar sürdürülen Ahilik geleneklerinden birisi olan 'Zimem Defteri' uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi. Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi. Hayırseverler, dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan ve veresiye defterlerini alarak iş yerinden ayrılan hayırseverlere teşekkür etti. Ahilik geleneğinin yaşatılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Yalova'nın sanayiciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Bakan Kacır, makine sektörünün ihracatını 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkardığını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazar esnafıyla buluştu. Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde CHP Karacasu Belediye başkan adayı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti. Çerçioğlu, pazar esnafından alışveriş yaparken, Aydın'ın diğer ilçelerine olduğu gibi Karacasu'ya da yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.
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