Putin Temsilcisi: Enerji Krizi Yaklaşıyor
Putin Temsilcisi: Enerji Krizi Yaklaşıyor

26.03.2026 13:47
Dmitriyev, AB ve İngiltere'nin enerji krizine hazırlıklı olmadığını, fiyatların yükselebileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin enerji krizine hazırlıklı olmadığını belirterek, "İnsanlık tarihinin en şiddetli enerji krizinin yaklaştığını görüyoruz." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

Petrol fiyatlarının varil başına 150 veya 200 dolara kadar çıkabilme ihtimalinin gündeme geldiğine işaret eden Dmitriyev, "Bu neden önemli? Çünkü AB ve İngiltere hakkında da dile getirdiğimiz bir dizi çok net öngörümüz var. Ne Avrupa ne de İngiltere buna hiç hazırlıklı değil." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarından vazgeçerek "kendi ayaklarına sıktıkları" yorumunda bulunan Dmitriyev, "İnsanlık tarihinin en şiddetli enerji krizinin yaklaştığını görüyoruz." diye konuştu.

Dmitriyev, BRICS ülkelerinin yaklaşan krize daha hazırlıklı olduğunu belirterek, "BRICS ülkelerinin bir araya gelerek şu anda karşı karşıya oldukları zorlukları çözebileceğini görüyoruz. Üstelik bunu, aslında tam bir ekonomik ve enerji çöküşü dönemine doğru sürüklenen Batı dünyasından çok daha başarılı bir şekilde başaracaklar." diye konuştu.

Enerji kaynaklarındaki fiyat artışlarının Rusya açısından olumlu olduğunu anlatan Dmitriyev, "Avrupa ve İngiltere'den Rus enerji kaynaklarını temin etmek için çok sayıda talep alacağız ve bunları verip vermeme konusunda karar vereceğiz. Bizim öngörümüz çok net. Avrupa ve İngiltere, Rus enerji kaynakları için yalvaracak ve Rusya da buna uygun kararları alacak ya da almayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
