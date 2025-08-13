QCAR Mobilite Erzurum'da 34. Şubesini Açtı

Maher Holding'in mobilite alanındaki araç kiralama markası QCAR Mobilite, Erzurum'daki şubesini hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki büyümesini sürdüren QCAR Mobilite, Erzurum'da gerçekleştirdiği açılışla 34'üncü şubesini hizmete sundu.

Yeni şubenin sahibi Enes Erdinç Aytaş olurken, açılış törenine Maher Holding ve QCAR Mobilite yöneticilerinin yanı sıra Erzurum protokolünden birçok isim katıldı.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan marka, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada şube açılışındaki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, grup olarak kuruldukları günden bu yana Erzurum'da faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çocukluğunu Erzurum'da geçirdiğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki gelişmeleri gördükçe, ayrıca mutlu oluyoruz. Hep 'Doğu'nun Paris'i' diyorlar ama ben, onu tercih etmiyorum. Paris, Avrupa'nın Erzurum'u olsun. Kaldı ki bu yatırımlar sayesinde Erzurum da Paris'i geçecektir. Biz de QCAR Mobilite ile Erzurum'un ekonomisine katkı sağlayabilirsek, çok mutlu olacağız. Diğer iştiraklerimiz de Erzurum'daki yatırımlarına devam edecek. Bu yeni şubemizin, hem acentemize hem grubumuza hem de Erzurum'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ise açılışın hemen ardından iki farklı ilden talep aldıklarına değinerek, "Açılışımız uğurlu gelmeye başladı bile. Şubemiz, Erdinç Bey'e bundan sonra da uğurlu gelmeye devam eder umarım." ifadelerini kullandı.