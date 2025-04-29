QNB Türkiye'nin 2025 İlk Çeyrek Karı 11 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

QNB Türkiye'nin 2025 İlk Çeyrek Karı 11 Milyar Lira

QNB Türkiye, 2025'in ilk çeyreğinde net karını 11.2 milyar lira olarak açıkladı; toplam aktifleri %13 arttı.

29.04.2025 15:26
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QNB Türkiye'nin 2025 ilk çeyrek net karı 11 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mart itibarıyla, QNB Türkiye'nin toplam aktifleri, 2024 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 701 milyar 978 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde net krediler yüzde 9 artış kaydederek 952 milyar 428 milyon lira, müşteri mevduatı da yüzde 16 artış kaydederek 957 milyar 141 milyon liraya ulaştı.

Bankanın yılın ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış kaydederek 11 milyar 188 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, stratejik hedefleri doğrultusunda büyümelerini sürdürürken, kaynakları verimli kullanmaya, riskleri etkin şekilde yönetmeye ve müşterilere değer katan çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Küresel ölçekteki dalgalanmaların piyasalar üzerinde etkili olduğu bu dönemde, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası ve mali önlemlerin ekonomide dengeleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Tan, şöyle devam etti:

"TCMB'nin attığı adımlarla finansal piyasalardaki oynaklık sınırlanırken, nisanda politika faizinin yüzde 46'ya yükseltilmesiyle para politikasındaki sıkı duruş pekiştirildi. Enflasyonda beklenen düşüşle birlikte önümüzdeki dönemde para politikasında kademeli olarak gevşeme olasılığı gündeme gelebilir."

Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarına değinen Tan, müşteri odaklı dijital çözümleriyle bankacılığı her zamankinden daha erişilebilir hale getirdiklerini aktardı.

Tan, "KOBİ'ler ve ticari müşterilerimiz için sunduğumuz ürünlerle reel sektöre sağladığımız desteği artırırken, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına sağladığımız finansmanla geleceği de şekillendiriyoruz." ifadesini kullandı.

QNB Türkiye'nin, 2024'te Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A Listesi'ne girerek uluslararası düzeyde takdir gördüğünü anımsatan Tan, bu başarının çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılıklarını yansıttığını kaydetti.

Tan, sanayide yeşil dönüşümü teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile başlatılan stratejik işbirliğine işaret ederek, "409 OSB ve 68 binden fazla firmayı kapsayan bu işbirliği çerçevesinde karbon salımını azaltmaya yönelik finansman çözümleri sunuyoruz ve Dijital Köprü platformu üzerinden sanayicilere özel dijitalleşme hizmetleri sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsayıcı kalkınmanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Tan, yüzde 100 memnuniyet oranıyla tamamlanan bu eğitim ve mentörlük programının kadınların ihracat ekosistemine katılımını güçlendiren somut bir adıma dönüştüğünün altını çizdi.

QNB Türkiye, 2024 yıl sonu itibarıyla 694 kadın girişimciye ulaştı

Bankanın, ilk çeyrekte öne çıkan bir diğer gelişmesi de yurt içi yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 250 milyon lira tutarındaki sürdürülebilir bono ihracı oldu. Kaynak, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sosyal kapsayıcılık alanlarındaki projelere yönlendirilecek.

Toplumsal etki alanında da çalışmalarını sürdüren QNB Türkiye, İhracatçı Kadınlar Derneği (İKADE) işbirliğiyle başlattığı "Kadınlar İçin İhracat Akademisi" ile 2024 yıl sonu itibarıyla 694 kadın girişimciye ulaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Türkiye'nin 2025 İlk Çeyrek Karı 11 Milyar Lira - Son Dakika

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