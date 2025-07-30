QNB Türkiye'nin 2025 İlk Yarısındaki Karı 21,9 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

QNB Türkiye'nin 2025 İlk Yarısındaki Karı 21,9 Milyar Lira

30.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

QNB Türkiye, 2025'in ilk yarısında 21,9 milyar lira net kar elde etti. Toplam aktifleri 1.8 trilyon lirayı aştı.

QNB Türkiye'nin 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem karı 21 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Toplam aktifleri 2024 yıl sonuna göre yüzde 19 artışla 1 trilyon 799 milyar 169 milyon liraya ulaşan bankanın aynı dönemde net kredileri yüzde 22 artarak 1 trilyon 59 milyar 389 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 17 artışla 961 milyar 642 milyon liraya yükseldi. Bankanın 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem karı ise 21 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik geliştirilen ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyetinin artırılmasına odaklanan QNB Türkiye, mikro ihracat yapan firmalara özel teşviklerden Dijital Köprü platformu aracılığıyla sunulan e-Fatura hizmetine kadar pek çok uygulamayla müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etti. Ayrıca yeni geliştirilen sadakat programlarıyla müşteri bağlılığına katkı sağlandı.

Kurumsal dayanıklılığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında coğrafi yedekleme ve iş sürekliliği planlarını hızlandıran QNB Türkiye, Ankara'da devreye alınan yeni genel müdürlük ofisiyle bu stratejik yaklaşımı somut bir adım haline getirdi. Banka, İstanbul merkezli kritik operasyonlarını Ankara ofisiyle yedekleyerek hizmet sürekliliğini güçlendirdi.

Toplumsal etki yaratmayı hedefleyen projelerini de kararlılıkla sürdüren banka, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak ve teknolojiyi bilinçli kullanmalarını sağlamak amacıyla önemli organizasyonlara imza attı. Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Scratch Cup", bu yıl şimdiye kadarki en yüksek katılımla 52 şehirden 1192 takıma ulaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı ve WWF-Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirilen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı üçüncü kez düzenlendi ve toplamda 24 binden fazla öğrenciye erişim sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümelerini sürdürürken, kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya, riskleri etkin bir şekilde yönetmeye ve müşterilere değer yaratan çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna da dikkati çeken Tan, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı dijital dönüşümümüz yalnızca teknolojik bir gelişim değil, aynı zamanda müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bütüncül bir vizyonla şekilleniyor. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle bankacılığı her zamankinden daha sade, hızlı ve erişilebilir hale getirirken, 600 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle sorumlu ve uzun vadeli büyümeyi desteklemeyi de sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Türkiye'nin 2025 İlk Yarısındaki Karı 21,9 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:47
Rusya’daki 8.8’lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:43:12. #7.11#
SON DAKİKA: QNB Türkiye'nin 2025 İlk Yarısındaki Karı 21,9 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.