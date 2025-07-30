QNB Türkiye'nin 2025 İlk Yarısındaki Karı 21,9 Milyar Lira

QNB Türkiye'nin 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem karı 21 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Toplam aktifleri 2024 yıl sonuna göre yüzde 19 artışla 1 trilyon 799 milyar 169 milyon liraya ulaşan bankanın aynı dönemde net kredileri yüzde 22 artarak 1 trilyon 59 milyar 389 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 17 artışla 961 milyar 642 milyon liraya yükseldi. Bankanın 2025 yılı ilk yarıyıl net dönem karı ise 21 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik geliştirilen ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyetinin artırılmasına odaklanan QNB Türkiye, mikro ihracat yapan firmalara özel teşviklerden Dijital Köprü platformu aracılığıyla sunulan e-Fatura hizmetine kadar pek çok uygulamayla müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etti. Ayrıca yeni geliştirilen sadakat programlarıyla müşteri bağlılığına katkı sağlandı.

Kurumsal dayanıklılığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında coğrafi yedekleme ve iş sürekliliği planlarını hızlandıran QNB Türkiye, Ankara'da devreye alınan yeni genel müdürlük ofisiyle bu stratejik yaklaşımı somut bir adım haline getirdi. Banka, İstanbul merkezli kritik operasyonlarını Ankara ofisiyle yedekleyerek hizmet sürekliliğini güçlendirdi.

Toplumsal etki yaratmayı hedefleyen projelerini de kararlılıkla sürdüren banka, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak ve teknolojiyi bilinçli kullanmalarını sağlamak amacıyla önemli organizasyonlara imza attı. Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Scratch Cup", bu yıl şimdiye kadarki en yüksek katılımla 52 şehirden 1192 takıma ulaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı ve WWF-Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirilen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı üçüncü kez düzenlendi ve toplamda 24 binden fazla öğrenciye erişim sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümelerini sürdürürken, kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya, riskleri etkin bir şekilde yönetmeye ve müşterilere değer yaratan çözümler sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna da dikkati çeken Tan, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı dijital dönüşümümüz yalnızca teknolojik bir gelişim değil, aynı zamanda müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bütüncül bir vizyonla şekilleniyor. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle bankacılığı her zamankinden daha sade, hızlı ve erişilebilir hale getirirken, 600 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle sorumlu ve uzun vadeli büyümeyi desteklemeyi de sürdürüyoruz."