QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi

QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi

QNB Türkiye, CDP 2024'te iklim değişikliği ve su güvenliği konularında Global A listesine girdi.

13.02.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

QNB Türkiye, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2024 İklim Değişikliği Programı'nda bu yıl da Global A listesindeki yerini korurken, Su Güvenliği Programı'nda da notunu yükselterek Global A listesine girmeye hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerine uyumlu hale getiriyor. Banka, operasyonlarında iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini odağına alırken, çevresel risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesi konusunda adımlar atıyor ve sürdürülebilir finansman çözümleri sunuyor.

Bu yaklaşımıyla QNB Türkiye, iklim değişikliği ve su güvenliği konularında şirketlerin etkilerini ölçen ve küresel sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen CDP 2024 İklim Değişikliği Programı ile Su Güvenliği Programlarında Global A listesine girmeye hak kazandı. Banka, İklim Değişikliği Programı'ndaki skorunu korurken Su Güvenliği Programı'nda notunu yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, finansal hizmetlerini yalnızca ekonomik değer yaratma amacıyla değil, çevresel ve sosyal fayda yaratma bilinciyle de sunduklarını belirterek, "Bankacılıktan doğan etki alanımızın ve dönüştürücü gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz. İç operasyonlarımızı, ürün ve hizmetlerimizi bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. İklim kriziyle mücadeleyi, düşük karbon ekonomisini, sosyal refah ve kapsayıcılığı destekleyen iş yapış şekillerini benimsiyor, şeffaflıkla tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik kapsamında istikrarlı strateji uygulamalarını yıllardır sürdürdüklerini ve bu uygulamalara devam etmeyi hedeflediklerini ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A listesine dahil edilmemiz, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızın küresel ölçekte tanındığını ve takdir edildiğini gösteriyor. Finans sektöründeki değişim ve dönüşümün öncüsü olarak, yalnızca değişime uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir geleceği inşa eden lider bir kurum olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
12:48 Türkiye’yi boydan boya bölen yarık Türk profesör de doğruladı Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
21:03 Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray’da karşıladı Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray'da karşıladı
21:00 Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray’ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
20:53 Sisi’den Trump’a rest Gazze’ye çökme planına karşı tek bir şart koştu Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 15:08:32. #1.12#
SON DAKİKA: QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.