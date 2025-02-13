QNB Türkiye, Sürdürülebilirlikte Global A Listesine Girdi

Ekonomi

QNB Türkiye, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2024 İklim Değişikliği Programı'nda bu yıl da Global A listesindeki yerini korurken, Su Güvenliği Programı'nda da notunu yükselterek Global A listesine girmeye hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerine uyumlu hale getiriyor. Banka, operasyonlarında iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini odağına alırken, çevresel risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesi konusunda adımlar atıyor ve sürdürülebilir finansman çözümleri sunuyor.

Bu yaklaşımıyla QNB Türkiye, iklim değişikliği ve su güvenliği konularında şirketlerin etkilerini ölçen ve küresel sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen CDP 2024 İklim Değişikliği Programı ile Su Güvenliği Programlarında Global A listesine girmeye hak kazandı. Banka, İklim Değişikliği Programı'ndaki skorunu korurken Su Güvenliği Programı'nda notunu yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, finansal hizmetlerini yalnızca ekonomik değer yaratma amacıyla değil, çevresel ve sosyal fayda yaratma bilinciyle de sunduklarını belirterek, "Bankacılıktan doğan etki alanımızın ve dönüştürücü gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz. İç operasyonlarımızı, ürün ve hizmetlerimizi bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. İklim kriziyle mücadeleyi, düşük karbon ekonomisini, sosyal refah ve kapsayıcılığı destekleyen iş yapış şekillerini benimsiyor, şeffaflıkla tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik kapsamında istikrarlı strateji uygulamalarını yıllardır sürdürdüklerini ve bu uygulamalara devam etmeyi hedeflediklerini ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A listesine dahil edilmemiz, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızın küresel ölçekte tanındığını ve takdir edildiğini gösteriyor. Finans sektöründeki değişim ve dönüşümün öncüsü olarak, yalnızca değişime uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir geleceği inşa eden lider bir kurum olmayı hedefliyoruz."