QUA Granite, kadınlara üretim sahasının her noktasında çalışma imkanı sunuyor

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle işe alım süreçlerinden, şirket içi tüm faaliyetlere kadar hemen her noktada kadın erkek eşitliği ilkesini benimseyen QUA Granite, kadınlara sadece ofiste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkanı sunuyor.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen QUA Granite İnsan Kaynakları (İK) Müdür Yardımcısı Şehnaz Evkuran, sektöründe, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı sağladıklarını belirtti.

QUA Granite ailesi olarak kadınların çalışma hayatına dahil edilmesini önemsediklerini ve adımlarını bu doğrultuda atmaya gayret gösterdiklerini aktaran Evkuran, şunları kaydetti:

"Bu hususta, 2016 yılından bu yana toplam kadın istihdamı sayımızı artırmayı amaçlıyoruz. Toplumların birçoğunda kadınların iş hayatındaki yerinin erkeklerin gerisinde kaldığı bilindiğinden bizler QUA Granite ailesi olarak öncelikle bu eşitsizliğin giderilmesi yönünde adımlarımızı atıyoruz. Kadınları iş hayatına da entegre edebilmenin önemli bir İK politikası olduğunu belirtmek isteriz. Biliyoruz ki iş gücünü kadınlardan bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir ve kadınların çalışma hayatının her alanında var olması önce ülkemize ardından da QUA Granite ailesine oldukça güç katacaktır. Gelişmişliğin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz kadın istihdamı hususunun bilincinde olarak kadınların çalışma hayatının her alanında var olması politikamızı artırarak sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyoruz."