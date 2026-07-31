Radisson'dan Yapay Zeka Destekli Otel Uygulaması - Son Dakika
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Radisson'dan Yapay Zeka Destekli Otel Uygulaması

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Radisson, Accenture ile işbirliği yaparak ChatGPT tabanlı otel keşif uygulamasını tanıttı.

Radisson Otel Grubu, Accenture (NYSE: ACN) işbirliğiyle ChatGPT üzerinde yapay zeka destekli otel keşif uygulamasını kullanıma sundu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, uygulama, kullanıcıların doğal bir sohbet deneyimi aracılığıyla seyahat planlarını oluşturmalarına, otel seçeneklerini aramalarına, karşılaştırmalarına ve seyahatlerini planlamalarına yardımcı oluyor.

ChatGPT'de "RadissonHotels" üzerinden erişilebilen uygulama, kullanıcıların doğal bir sohbet deneyimiyle 100'den fazla ülkedeki 1000'i aşkın Radisson otelini keşfetmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar, isteklerinin başına RadissonHotels yazarak yeni bir ChatGPT sohbeti başlatabiliyor. Uygulama, güncel müsaitlik durumu ve fiyat bilgileriyle birlikte konuma uygun otel önerileri, otel özellikleri, sunduğu olanaklar ve etkileşimli harita sonuçlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Rezervasyon aşamasına gelindiğinde ise kullanıcılar, işlemlerini tamamlamak üzere Radisson Hotels internet sitesine yönlendiriliyor.

İşbirliği, grubun Accenture'ın yapay zeka hazırlığı ve zeka platformu olan "AI Merchant Center"ın bir parçası olan "MCP Accelerator"dan yararlanmasıyla başladı.

Uygulama, grubun dijital dönüşüm ve doğrudan rezervasyon stratejisinin parçasını oluşturuyor. Accenture, grubun dijital ve veri altyapısını modernize ederek tüm markalarını tek bir küresel platformda bir araya getirmesine ve 1000'i aşkın otelde daha kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetleri yürütmesine destek veriyor.

Uygulamayla, söz konusu altyapının yapay zeka odaklı yeni bir keşif kanalına taşınması sayesinde grup, seyahat edenlerin davranışları değişmeye devam ederken görünürlüğünü koruyacak, kullanıcılar için her zaman doğru bir seçenek olmaya devam edecek ve doğrudan rezervasyon imkanı sunmayı sürdürecek.

Çalışma, Accenture ile ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI arasındaki kurumların yapay zekayı daha pratik ve karar odaklı şekillerde kullanmalarını destekleyen işbirliğinin bir parçasını oluşturuyor.

Söz konusu işbirliği, kuruluşların yeni büyüme fırsatları yaratmalarına, müşterileriyle daha güçlü bağlar kurmalarına ve operasyonlarını daha verimli hale getirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Accenture, OpenAI'ın "Elite Partner"ı olmasının yanı sıra, daha önce OpenAI tarafından "Yılın Yapay Zeka Dönüşümü İş Ortağı" ödülüne layık görüldü.

"Yapay zeka, rezervasyon yapma biçimini köklü şekilde dönüştürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Ticari İşler Direktörü Gianni Di Fede, yapay zekanın, insanların otel konaklamalarını arama ve rezervasyon yapma biçimini köklü şekilde dönüştürdüğünü belirtti.

Söz konusu dönüşümün öncüsü olmaya kararlı olduklarını aktaran Di Fede, "Accenture işbirliğiyle, yeni nesil gezginler için otel keşfini yeniden tasarlıyoruz, misafirlerle planlama anında, Radisson otellerini bulmayı, karşılaştırmayı ve rezervasyon yapmalarını kolaylaştıran markalı bir deneyimle buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, ChatGPT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Radisson'dan Yapay Zeka Destekli Otel Uygulaması - Son Dakika

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