Ramazan alışverişi yapan vatandaş, ödediği paraya isyan etti: Şaka değil, şoktayım

18.02.2026 11:42  Güncelleme: 11:47
Ramazan alışverişi için yalnızca sebze ve temel ürünler aldığını belirten bir vatandaş, kasada 5 bin TL ödeyince fiyatlara tepki göstererek "Ramazan geldi diye fiyatlar düşeceğine daha da artıyor" dedi.

Ramazan öncesi alışveriş yapan bir vatandaş, markette ödediği tutar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Alışveriş fişini ve poşetleri gösteren vatandaş, aldığı ürünlerin büyük bölümünün sebze ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ifade etti.

"ŞAKA DEĞİL, ŞOKTAYIM"

"Burada kuru gıda, deterjan gibi ürünler görebiliyor musunuz? Sadece sebze, ıvır zıvır… Burası toplamda 5 bin TL tuttu. Şaka değil, şoktayım" diyen vatandaş, fiyat artışlarına tepki gösterdi.

"FİYAT DÜŞÜRMELERİ GEREKİRKEN..."

Ramazan ayı öncesinde fiyatların düşmesi gerektiğini savunan vatandaş, "Ramazan geldi diye millet fiyatları düşürmesi gerekiyorken daha çok pahalılaştırıyor" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı da artan market fiyatlarına yönelik benzer tepkiler dile getirdi.

Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Bizde böyle ramazanda gıdaya kurbanda kurbana zam gelir sonrada elhamdurullah müslümanım derler 9 1 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ekonomiden sorumlu ülke ekonomisini ne hale getirdi okadar bakan degişti bi o degişmedi 9 0 Yanıtla
  • My52y93. My52y93.:
    Devletin bu esnaflara karşı sertleşmesi lazım 3 1 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    topladım orada en baba 3 bin ila 3500 liralık malzeme var kadın sallamış 5bin diye faturasını gösterse inandırıcı olurdu 0 4 Yanıtla
  • y k y k:
    5 bin iyiymiş. uzun zamandır 15 bin liradan aşağı çıkamıyoruz. kahvaltılık ve 2 kilo et dahil. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
