Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini alıyor - Son Dakika
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Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini alıyor

29.03.2022 09:56
Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini alıyor

Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başladı.

Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başladı. Güllaç ustaları artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan güllaç için hazırlıklar başladı. Güllaç sütlü ve hafif bir tatlı olması nedeniyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan ayında talebin arttığı güllaç için ustalar yoğun mesaiye başladı. Güllaç ustaları güllacı evde yapmak isteyenler için ise püf noktalarını anlattı.

Güllaç yapımı ile ilgili bilgi veren ünlü baklavacı Nadir Güllü, güllaç yapılırken sütün taze, malzemelerin ise kaliteli olması gerektiğini söyledi.

"Güllacın püf noktası sütün ısısı"

Güllaç tarifi veren Nadir Güllü, "12 yaprak güllaç yaprağı kullanılır, 3 kilo süt, 1 veya 2 yemek kaşığı gül suyu, 750 gram pancardan yapılmış toz şeker, 250 gram Antep fıstığı, 400 gram file fındık, 400 gram hindistan cevizi, 150 gram pudra şekeri ve en son olarak süslemek için kiraz taneleri kullanılır. Öncelikle sütü kaynatıyoruz. Şekerimizi attıktan sonra 15 sefer savurmamız gerekiyor çünkü arasına oksijen girmesi gerekiyor. Sonrasında gül suyunu ilave ediyoruz. Süt ne çok sıcak nede ılık olmayacak sıcak olacak. En büyük püf noktası budur. Süt çok sıcak olursa güllacı lapa yapar ılık süt kullanılırsa yapraklar yumuşamaz. Daha sonrasında tepsiye döküyoruz ve güllaç yapraklarını sütümüzle ıslatıyoruz. Arasına Hindistan cevizi, pudra şekeri ve file fındığı atıyoruz. Sonrasında güllaç yaprakları ile tekrardan kapatıyoruz. Kalan sütümüzü ise üzerine bolca döküyoruz. Fakat burada da bir ince detay var hazırlanışı yaptığımız anda sütümüzü koymamız lazım, daha sonra sütü ilave edersek yapraklar sütü çekmez. Sütümüzü döktükten sonra 5 dakika bekliyoruz ki sütümüzü iyice çeksin. Daha sonrasında ise süsleme işi devreye giriyor. Biz baklava fıstığı, Hindistan cevizi, file fındık ve son olarak kiraz taneleri koyuyoruz. Tepsi ile yapıyorsanız yarım saat beklemesi gerekiyor. Soğuduktan sonra ise buzdolabınızın sebze kısmına streçe sararak bekletmeniz gerekiyor" dedi.

Güllü sözlerine şöyle devam etti: "Osmanlı saray tatlısında mesir macunu, baklava ve güllaç ön plandadır. Ramazan ayında padişaha çeşnici başları hazmı kolay tatlılar yapmak istemişler. Güllaç da hazmı kolay olduğu için Ramazan ayında daha çok rağbet görmüş. Ramazan'da yapılan güllaç saraydan itibaren bugünlere kadar geliyor. Ramazan ayında da sofraların vazgeçilmez tatlısı oluyor."

Kendi mağazalarında da güllaca ramazan ayında çok fazla talep olduğunu aktaran Güllü, "Ramazan ayında Karaköy'deki şubemizde satılan ve ayrıca kurye sistemi ile satışımız var. Ortalama günlük 300-400 kilo satışımız oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini alıyor

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Nadir Güllü, Fındık, India, Güllü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç raflarda yerini alıyor - Son Dakika


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