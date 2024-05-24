Ekonomi

Ramazan Bayramı'nda ödemeler 94,1 milyar TL'ye yaklaştı. Arife gününde 37 milyar TL kartlı ödeme yapıldı. Yüzde 151 artışla en fazla ödeme 3,2 milyar TL ile konaklama sektöründe yapıldı.

9-12 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve Arife gününde kartlarla 94,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken, giyim sektörü yüzde 14'ünü, yemek sektörü yüzde 11'ini, akaryakıt istasyonları sektörü yüzde 10'unu ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2024 yılı Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Arife gününde 37 milyar TL kartlı ödeme yapıldı. Yüzde 151 artışla en fazla ödeme 3,2 milyar TL ile konaklama sektöründe yapıldı. Ramazan Bayramı'nda ödemeler 94,1 milyar TL'ye yaklaştı.

En fazla artış konaklama sektöründe yaşandı

Bu yıl Ramazan Bayramında yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artış yüzde 151 ile konaklama sektöründe gerçekleşti. Konaklama sektörünü yüzde 140 artış ile seyahat acenteleri ve yüzde 135 artış ile kuyumcular sektörleri takip ederken, yüzde 132 artışla akaryakıt istasyonları sektörü ve yüzde 122 artışla müteahhit işleri sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Bayramın ilk günü 15 milyar TL'lik ödeme kartla yapıldı

Arife gününde 37 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar, Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin büyük çoğunluğunu oluşturdu. Bayramın ilk günü 15 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, geri kalan günlerde toplam 42,1 milyar TL'lik tutar kartla ödendi. Arife günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 16.00-17.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 16: 51 oldu.

Ramazan Bayramında yaklaşık 94,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurtiçi ve yurtdışı dağılımı incelendiğinde bu tutarın 7,1 milyar TL'sinin yurtdışında, 87 milyar TL'sinin ise yurtiçinde yapıldığı görülmektedir.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerin ise 2,9 milyar TL'si yurtdışında 44,3 milyar TL'si ise yurtiçinde gerçekleşti. - İSTANBUL