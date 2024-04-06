Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi\'nde yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla birçok tatilci, iç turizmde ilk sıralarda yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etti.
Özellikle İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden, Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gelenler, araçlarıyla Akçay ve Güre kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.
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Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü. Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak 107 arı kovanının zarar görmesine ve yaklaşık 800 kilogram balın ziyan olmasına neden oldu. Üretici Halit Akın, devletin ilgili kurumlarından mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Erzincan'da berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar hizmet veren berber ve kuaförlere akın ediyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor. Berberlik yapan Emin Yeniçeri, vatandaşlara bayram tıraşını son güne bırakmamaları uyarısında bulundu ve herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı.
Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, 5 yıl süresince ilçe ve köylerine hizmet eden İl Genel Meclis Üyeleri ile Muhtarlara teşekkür ederek plaket takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje, modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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