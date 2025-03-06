Ramazan\'da Kuruyemişe Yoğun Talep

Ekonomi

Gaziantep'te Ramazan ayıyla birlikte kuruyemişlere olan talep arttı.

Gaziantep'te tarihi çarşılarda ve kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik gözlemlenirken esnaf talepten memnun olduklarını söyledi. Özellikle badem, fındık, ceviz ve hurma gibi ürünlere rağbet artarken, Ramazan ayına özel karışık çerezler de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Kuruyemiş esnafı, Ramazan'ın bereketini tezgahlarında da hissettiklerini ifade ederek, satışların geçen yıla oranla arttığını dile getirdi. Vatandaşlar ise iftardan sonra tüketmek için en çok enerji veren ve tok tutan kuruyemişleri tercih ettiklerini belirtti.

"İftardan sahura kadar mutlaka çerez tüketenler oluyor"

Çerez satışlarının Ramazan ayında arttığını söyleyen esnaf Elif Derbent, "Gelen her müşteri neredeyse doğrudan çerez reyonuna yöneliyor. Özellikle atom karışık dediğimiz lüks çerez karışımına büyük bir talep var. Kaju da çok fazla tercih ediliyor. Ayrıca, Gaziantep'te nostaljik çerezlerimize olan ilgi de arttı. Çayla birlikte tüketen müşterilerimiz çok fazla. Bence en büyük sebeplerinden biri tok tutması. Ramazan'da iftardan sonra sahura kadar geçen sürede mutlaka çerez tüketenler oluyor. Hem enerji veriyor hem de uzun süre açlık hissini bastırıyor. Bu yüzden vatandaşlar daha çok yöneliyor. En çok talep görenler badem, atom karışık, kaju ve nostalji çerezi müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilenler arasında" dedi.

"Müşteri için en önemli şey lezzet ve tazelik"

Çerez fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Derbent, "Fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. 500 TL civarında olanlar da var, 600 TL civarında olanlar da. Ama müşteriler kaliteyi bildiği için fiyat konusuna çok takılmıyorlar. Müşteri için en önemli şey lezzet ve tazelik" şeklinde konuştu.

"Özellikle sahurdan önce tüketildiğinde gün boyu tokluk hissi sağlıyor"

Çerezlerin tok tuttuğunu söyleyen Derbent, "Özellikle sahurdan önce tüketildiğinde gün boyu tokluk hissi sağlıyor. Aynı zamanda iftar sonrası çay eşliğinde de çok tercih ediliyor. O yüzden Ramazan ayında çerez satışlarımız gözle görülür şekilde artıyor" ifadelerini kullandı.

"Enerji verdiği için yiyoruz"

Çerezi Ramazan ayında sıklıkla tükettiğini ifade eden Müşteri Fatih Gündoğdu, "İftardan sonra tüketmek için çerez almaya geldim. Enerji verdiği için yiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP