Ramazan Ayı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve herkes tarafından sevilerek tükettiği ramazan pidesinin bu seneki fiyatları belli oldu.
Ramazan ayında mis gibi kokusu ve harika lezzeti ile sıcak sıcak tüm sofraları süsleyen pideler fiyatları ile de gündemdeki yerini koruyor. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, 270 gram boş pidenin fiyatı ise 12 liraya yükseltildi. - ÇORUM
Son Dakika › Ekonomi › Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.
Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,4 dolardan işlem görüyor.
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