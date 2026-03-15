Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazanda Trabzon'da Balık Satışları Artıyor

15.03.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da ramazan ayında istavrit ve mezgit balığına ilgi artarken, satışlar memnuniyet veriyor.

Trabzonlular ramazan ayında tercihlerini istavrit ve mezgitten yana kullanıyorlar.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 100 ve mezgit 100, somon 400, alabalık 300, barbun 350, levrek, çupra ve zargana ise kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Münir Yılmaz, AA muhabirine, ramazanda balık satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Mezgit ve istavritin ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "100-150 lira gibi fiyatlardan satılıyor. Bu da vatandaşın yararına oluyor. Genelde öğleden önce durgun olsa da öğleden sonra yoğunlaşıyor. Bu sezon güzel geçti. Sadece palamut ve çinekop olmadı. Palamut da ara ara geldi ama yoğun olmadı." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Murat Doğan da satışlardan memnun olduklarını ve ramazanın bollukla geçtiğini dile getirerek, "Güzel işler yaptık. Balık çeşidimiz boldu. Havalar soğuk gidince balığımız fazlalaştı. Yine de bolluk devam ediyor. Vatandaş fiyatı uygun olduğu için balığa ilgi gösterdi. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Hamsinin yerini mezgit ve istavrite bıraktığını aktaran Kadir Pınar da fiyatların gayet makul olduğunu kaydetti.

İftar için tercihini mezgitten yana kullanan Abdulkadir Bayçelebi ise, "Balığın alternatifleri var. Mezgit olmazsa hamsi, hamsi olmazsa somon ve çupra oluyor. Burada deniz çuprası bulmak zor ama en azından çiftlik çuprası yemeye çalışıyoruz veya levrek yiyoruz. Balık bizim için vazgeçilmez." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:04:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.