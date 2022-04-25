Ray Sigorta ihtiyaca özel sigorta sunuyor - Son Dakika

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, "Herkese aynı ürünü önermek yerine, belirli ihtiyaçların farklılaştığı grupları hedefleyebiliyor ve daha fazla kişiye ulaşarak fark yaratıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda, ne eksik ne fazla tam da ihtiyacınıza göre bir sigorta için 'buRAYa' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta açıklamasına göre, şirket, yeni iletişim kampanyası kapsamında, odağına kişiye özel sigorta ürünlerini alan filmlerle, hayatın farklı evrelerindeki kişilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik sunduğu sigorta çözümlerini tüketicilere tanıtmayı amaçlıyor.

Zengin ürün portföyü sayesinde müşterilerinin ihtiyacını tam olarak karşılayacak doğru ürünlerle "ezber bozan" Ray Sigorta, herkes için aynı teminatları sunan ve tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışının geçmişe karıştığını savunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, sigortacılığın artık tek tip ürünle rekabetin ötesinde olduğunu ifade ederek, kişilerin ihtiyaçlarını gözetmenin, doğru bir kapsamla öneri sunmanın ve doğru fiyatlama yapmanın önem kazandığını belirtti.

Herkesin yaşam döngüsündeki mevcut pozisyonun birbirinden farklı olduğuna değinen Erdoğan, "Bu doğrultuda ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz de birbirinden ayrı. Ray Sigorta olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri piyasa dinamiklerine uygun olacak şekilde değerlendiriyoruz. Herkese aynı ürünü önermek yerine, belirli ihtiyaçların farklılaştığı grupları hedefleyebiliyor ve daha fazla kişiye ulaşarak fark yaratıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda hazırladığımız yeni reklam filmimizde 'Ne eksik ne fazla tam da ihtiyacınıza göre bir sigorta için #buRAYa' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek tip çözüm önerilerinin sigorta sektöründe iletişim yöntemlerinde de sıkça rastlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sigortanın toplumumuzdaki negatif algısını yıkmak adına reklam filmlerimizde alışılmışın dışına çıkarak ürün ve hizmetlerimizi mizahi açıdan ele alarak ilerledik. Müşterilerimizin en büyük ihtiyacı güven duymak. Biz de bu güveni, ihtiyaçlarından az ya da fazla teminat kapsamları sunmayarak boşa çıkarmayacağımızı esprili bir şekilde anlattık. Attığımız her adımda bir katma değerimizin olmasını amaçlıyoruz. Sigortanın daha çok kişiye ulaşabilmesine ve sigortalılık oranının artırılmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza ileriki süreçte de devam edeceğiz."