Red Bull Half Court'a Kayıtlar Başladı

Ekonomi

Red Bull, sokak kültürüyle basketbolu birleştiren ve her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court 3x3'te kayıtların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20 ülkede düzenlenecek etkinlikte, erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar kasımda Dubai'de gerçekleştirilecek Red Bull Half Court Dünya Finali'nde yarışacak.

Global sponsorlar FILA ve Spalding'in yanı sıra Sneaks Up ve Castrol'ün partnerlikleriyle gerçekleşecek etkinliğin kayıtları Red Bull'un internet sitesinden yapılabilecek.

22 Şubat'ta eleme, 23 Şubat'ta ise final etabının gerçekleşeceği etkinlik, "breaking" yarışmalarından Red Bull BC One ile aynı gün DasDas Ataşehir'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) kurallarının geçerli olacağı Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor.

Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanıyor. Ayrıca bir takım 7 faul yapınca karşı takım 1+1 serbest atış hakkı kazanıyor.