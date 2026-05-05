Red Bull Sporcularından İyilik Koşusu Daveti

05.05.2026 18:32
Mete Gazoz, Kübra Dağlı ve Hazal Nehir, Wings for Life World Run'a katılmaya davet etti.

Red Bull sporcuları milli okçu Mete Gazoz, milli tekvandocu Kübra Dağlı ve parkur sporcusu Hazal Nehir, herkesi "Wings for Life World Run" Presented by Skoda iyilik koşusuna davet etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek koşu, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Red Bull sporcularının davet çağrısına, paralimpik milli okçular Öznur Cüre Girdi, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır da eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli okçu Mete Gazoz, koşunun, hizmet ettiği amaçla çok değerli organizasyon olduğunu belirtti.

Herkesi söz konusu amaca ortak olmak için koşuya beklediğini aktaran Gazoz, "Burada herkes omurilik yaralanmaları çalışmalarına fayda sağlamak amacıyla koşacak, herkesin ortak bir amaç için bir araya geldiğini görmek çok umut verici." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı da etkinliğin sadece bir koşu etkinliği olmadığını vurgulayarak, "Üstelik hızlı olmanız da gerekmiyor, önemli olan başlamak. Zaten o atmosfer sizi içine çekiyor. Çünkü yalnız değilsiniz, herkes aynı amaç için orada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Hazal Nehir ise bir amaç doğrultusunda koşmanın motive edici olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda etkinliğin atmosferi de çok farklı. Koşu sırasında insanların enerjisini gerçekten hissediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın dört bir yanından insanlar tek bir amaç için bir araya gelecek"

Paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi, koşunun, dünyanın dört bir yanından insanların tek bir amaç için bir araya geldiği çok özel bir koşu olduğunu anlattı.

Girdi, "Benim içinse en büyük motivasyon, burada attığımız her adımın bir başkasının hayatına dokunma ihtimali. Burada aynı motivasyonu paylaşan insanlarla birlikte sporun birleştirici gücünü kullanarak gerçek bir dayanışma örneğini göreceğiz. Bu da beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yiğit Caner Aydın da, etkinliğin, kendisi ve kendisi gibi omurilik yaralanması geçirmiş bireyler için çok önemli bir temsil aracı olduğunu vurgulayarak, bu konudaki çözüm arayışına destek olmanın büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Nil Mısır ise omurilik yaralanmaları insanın hayatını bir anda tamamen değiştirebilen ve hala kesin çözümü olmayan bir durum olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Burada mesele sadece bireysel bir hikaye değil insanların bağımsızlığı, yaşam kalitesi ve geleceği. Aynı amaç için bir araya gelip birlikte hareket etmek bu süreci daha güçlü ve anlamlı hale getiriyor. Çünkü verilen her destek hem bugün birilerinin hayatına dokunuyor hem de gelecekte bir çözüm bulunma ihtimalini büyütüyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
