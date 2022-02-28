Red Bull Uçuş Günü filtresi ile her şey uçuş aracına dönüşebilir - Son Dakika
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Red Bull Uçuş Günü filtresi ile her şey uçuş aracına dönüşebilir

28.02.2022 12:28
Red Bull Uçuş Günü filtresi ile her şey uçuş aracına dönüşebilir

5. Red Bull Uçuş Günü'nün heyecanı, Instagram filtresiyle sosyal medyaya taşındı.

5. Red Bull Uçuş Günü'nün heyecanı, Instagram filtresiyle sosyal medyaya taşındı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Pazar günü Caddebostan'da gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Red Bull Türkiye Instagram hesabından "Her şey bir uçuş aracına dönüşebilir" sloganıyla hazırlanan filtre ile eğlenceli bir yarışma başladı. Nisan ayına kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyenler, ilk olarak Red Bull Türkiye hesabını (@redbulltr) takip edecek, ardından Red Bull Uçuş Günü filtresiyle çektikleri fotoğrafları @redbulltr'yi etiketleyerek paylaşacak.

Her hafta Instagram filtresiyle en yaratıcı uçuş aracını tasarlayan yarışmacı, Red Bull Kit'i kazanmaya hak kazanacak. Yarışma sonunda ise en yaratıcı uçuş aracına sahip olan katılımcı, 5 Haziran Pazar günü Caddebostan'da gerçekleştirilecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nü bir arkadaşıyla beraber VIP alanda izleme şansına sahip olacak. Yarışmanın kazananı, nisan ayında Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden açıklanacak.

Etkinlikte dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla altı metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecekler.

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Caddebostan, Instagram, Haziran, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull Uçuş Günü filtresi ile her şey uçuş aracına dönüşebilir - Son Dakika


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