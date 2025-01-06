Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Arttı

Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık ayında 0,10 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayında reel efektif döviz kuru endeksi bir önceki aya göre TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12'ye yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 67,02 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL