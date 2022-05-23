Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi - Son Dakika
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Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi

23.05.2022 10:25
Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 109,4'e indi.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 109,4'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE mayısta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 109,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,7 puan düşüşle 107,0'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler de aynı dönemde arttı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre yükseldi.

ÜFE beklentisi yüzde 71,1'e yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ile gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 6,2 puan artarak yüzde 71,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,2'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,3'e geriledi.

YORUMLAR
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TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırım, İhracat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi - Son Dakika
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