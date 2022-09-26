Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi

26.09.2022 10:18
Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek 99,9'a indi.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek 99,9'a indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE eylülde bir önceki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,2 puan düşüşle 100,2'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İhracat sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 90,8'e yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 90,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,9'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,7'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,4'e geriledi.

YORUMLAR
500
Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, İhracat, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
14:58 Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu cevapladı
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:44 Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 15:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement