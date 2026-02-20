Reel Kesim Güven Endeksi Şubat'ta 104,1 oldu - Son Dakika
Reel Kesim Güven Endeksi Şubat'ta 104,1 oldu

20.02.2026 10:39
Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi 2,5 puan artarak 104,1'e yükseldi. İstihdam ve üretim beklentileri güçlendi.

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 104,1 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

Arındırılmamış endeks, aylık bazda 2,5 puan arttı

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE beklentisi, yüzde 30,2'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre değişmediği gözlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 30,2 seviyesine geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir güçlendi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

