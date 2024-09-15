Reeskont Kredisi Uygulamasında Ceza Detayları - Son Dakika
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Ekonomi

Reeskont Kredisi Uygulamasında Ceza Detayları

Reeskont kredileri kapsamında döviz alımı ceza uygulamaları ve istisna durumları hakkında bilgi.

15.09.2024 17:16
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İthalatı için döviz alan firmalara ceza kesildiği iddialarıyla gündeme gelen reeskont kredileri kapsamındaki uygulamanın detayları merak konusu olurken, aracı bankalarına ithalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara herhangi bir ceza uygulanmadığı, firmanın ceza sonrası istisnaya girdiğini belgelemesi ya da aracı bankanın bir hatası olduğunun ortaya çıkması halinde de başvuru üzerinde tahsil edilen ceza tutarını geri aldığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, reeskont kredileri üzerinden bazı firmalara cezalar uygulandığı yönünde şikayetler olduğu belirtilirken, son duruma ilişkin gelişmeler de tekrar gündeme geldi.

Uygulamaya göre, reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdü vermesi gerekiyor, ithalat ödemeleri için alınan dövizler ise bu taahhütten istisna tutuluyor.

İthalat ödemesi istisnasının yanı sıra "döviz dönüşümlü KKM hesaplarının vade sonundaki bakiyesi ile yapılan döviz alımları", "alım işlemini takip eden 5 iş günü içerisinde en az alınan tutar karşılığı döviz satışı yapılan döviz alımları, "kredi vadesi boyunca toplam 50 bin dolar karşılığı tutara kadar (dahil) yapılacak döviz alımları, "döviz dönüşüm desteğinden yararlanan firmalar için destekten yararlandıkları tutarın yüzde 10'una kadar yapacakları döviz alımları" durumunda alınan dövizler de istisna kapsamında yer alıyor.

Firmaların uygulama kapsamında ceza ödemesyle karşılaşmamak için döviz alımlarının söz konusu hallerden birine girdiğini aracı bankalarına belgelemeleri yeterli oluyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Hukuk, Döviz, Son Dakika

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