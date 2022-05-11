Refik Anadol'un NFT'sine 1,38 milyon dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Refik Anadol'un NFT'sine 1,38 milyon dolar

11.05.2022 13:15

Ünlü müzayede firması Christie's, New York'taki merkezinde düzenlediği açık artırmada, Amerikalı Türk dijital medya sanatçısı Refik Anadol'un "Casa Batllo: Yaşayan Mimari" adlı NFT'sini 1,38 milyon dolara sattı.

New York Rockefeller Plaza'daki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmaya dünyaca ünlü Türk sanatçı Refik Anadol'un NFT eseri damga vurdu.

Anadol'un Barcelona'daki Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak oluşturduğu "Casa Batllo: Yaşayan Mimari"ye son olarak 1 milyon 100 bin dolar teklif verilirken, komisyonlar ile birlikte satışın 1 milyon 380 bin dolara mal olduğu açıklandı.

ONUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Refik Anadol, müzayededen günler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Casa Batllo: Yaşayan Mimari" adlı eserinin Christie's Müzayede Evi'nin 5 günlük Spring Marquee Week akşam müzayedeleri etkinliği kapsamında açık artırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı. Etkinlik boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O'Keeffe ve Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de açık artırmaya çıkarılacağını belirten Refik Anadol, eserinin bu dev isimlerin başyapıtlarının yanında satılmasının büyük onur olduğunu söyledi.

Refik Anadol'un NFT'si açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı

Barcelona'daki ünlü mimar Antoni Gaudi'nin simgesel eseri olan Casa Batllo'nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Refik Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona'dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını ifade etti.

REFİK ANADOL KİMDİR?

Mimariyi medya sanatları ve yapay zeka ile buluşturarak çalışmalarını üreten sanatçı Refik Anadol, dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan biridir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden yüksek lisans derecesi bulunan Refik Anadol, ABD'deki California Üniversitesinde medya sanatları alanında ikinci yüksek lisans derecesini almıştır.

YORUMLAR
500
New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek Mercedes-Benz Türk'ten hentbola destek Mercedes-Benz Türk'ten hentbola destek

Refik Anadol, New York, dolar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Refik Anadol'un NFT'sine 1,38 milyon dolar - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
13:09 New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:03:04. #1.11#
SON DAKİKA: Refik Anadol'un NFT'sine 1,38 milyon dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement