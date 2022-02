Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Goldman Sachs Asset Management, L.P. ve ICBC Wealth Management Co. Ltd. tarafından yeni kurulacak Goldman Sachs ICBC Wealth Management Co. Ltd. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi.

Recticel NV/SA'nın tasarımlanmış süngerler işkolunun tek kontrolünün Carpenter Co. tarafından devralınmasına onay verildi.

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Albioma S.A. tarafından devralınması uygun bulundu.

Halihazırda PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH ve Saft EV SAS'ın ortak kontrolünde olan Automotive Cells Company SE'nin ortak kontrolünün PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH ve Saft EV SAS ile birlikte Mercedes-Benz AG tarafından devralınması onaylandı.

Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'nin, İlker Baydar ile Cem Mirap'ın ortak kontrolünden çıkarak Vakko Holding, İlker Baydar ile Cem Mirap'ın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ ve Yünsa Yünlü Ticaret ve Sanayi AŞ üzerinde Mustafa Sürmegöz tarafından tek kontrol tesis edilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.