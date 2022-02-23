Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

23.02.2022 09:53
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, Coca-Cola İçecek AŞ'nin sahip olduğu Damla Ticari Markalarının, Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Tic. AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Halihazırda Blackstone Inc. tarafından kontrol edilen Nexus Parent LLC ve iştiraklerinin Warburg Pincus'a bağlı yatırım fonları tarafından devralınması aracılığıyla Nexus Parent LLC üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Apax Partners LLP'nin tek kontrolünde bulunan Fractal Analytics Private Limited'in ortak kontrolünün TPG Asia GenPar VII, L.P. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ'deki tüm hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi suretiyle, teşebbüsün tek kontrolünün halihazırda ortak kontrol sahibi olan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ekolojik Enerji AŞ, Gep Yeşil Enerji Üretim AŞ'ye ait Düzce şubesindeki aktiflerin tamamının ve Ekolojik Grup Çevre Danışmanlık Mühendislik AŞ'nin tek kontrolünün Esen Rüzgar AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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Rekabet Kurulu, Coca Cola, Enerji, İçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı - Son Dakika


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