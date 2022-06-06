Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

06.06.2022 10:12
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Albis Plastik TR Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hisselerinin, teşebbüsün mevcut hissedarları olan Otto Krahn Group GmbH ve Krahn VerwaItungs GmbH tarafından Albis Distribution GmbH & Co. KG'ye devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi.

Voestalpine Texas Holding LLC'nin tek kontrolünün ArcelorMittal Texas Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi Kurulca uygun bulundu.

Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Mando Corporation aracılığıyla Halla Holdings Group tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Airties Kablosuz İletişim San. ve Dış Tic. AŞ'nin tek kontrolünün P8 Holding 2 S.ar.l. aracılığıyla Providence Managing Member LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

GEFCO S.A ve GEFCO S.A'nın iştiraklerinin tek kontrolünün CMA CGM S.A tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Corden Pharma Holding S.E. vea Corden Pharma US Holdings Inc.'nin tek kontrolünün, Cougar BidCo S.a r.l. ve Pacific BidCo Inc. aracılığıyla, Astorg Asset Management S.a.r.l. tarafından yönetilen Astorg VIII SCSp tarafından devralınması işlemi onaylandı.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

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