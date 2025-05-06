Rekabet Kurulu Devralmalara Onay Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rekabet Kurulu Devralmalara Onay Verdi

Rekabet Kurulu, N11, Aschem, ve diğer firmaların devralma işlemlerine onay verdi.

06.05.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Kablotek Kablo San. ve Tic. AŞ ve KT Kablo Pazarlama San. ve Tic. AŞ'nin belli orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Burgeon Biyoteknoloji ve Sanayi Ticaret AŞ'nin hisselerinin yüzde 50'sinin Vivacy Group SAS tarafından devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Aschem Petrokimya Sanayi AŞ'nin hisselerinin belli bir kısmının Turan Tari tarafından devralınması ve bu devralma yoluyla Aschem Petrokimya Sanayi AŞ üzerinde Turan Tari ve Özlem Başer tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onaylandı.

GTCR LLC tarafından kontrol edilen fonlar aracılığıyla dolaylı olarak tutulan CPI Holdco LLC'nin tek kontrolünün, Archimedes Blocker Inc. ve Archimedes Splitter LP aracılığıyla Brookfield Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bluebird Bio Inc. üzerindeki dolaylı ortak kontrolün The Carlyle Group Inc. ve SK Capital Partners L.P. tarafından kontrol edilen fonlar tarafından, özel amaçlı şirket Beacon Parent Holdings L.P. aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Halil İbrahim Bacacı'nın Port Uluslararası Enerji Yatırımları AŞ üzerinde doğrudan sahip olduğu tam kontrolün, Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Infinidat Ltd.nin tek kontrolünün Lenovo Group Limited'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki Lenovo Global Technology International B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ, LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ, T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından, Saha Mağazacılık AŞ'nin paylarının bir kısmının devralınması suretiyle Saha Mağazacılık AŞ üzerinde ortak kontrol tesis işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Finans, Enerji, n11, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu Devralmalara Onay Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:46:57. #7.12#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu Devralmalara Onay Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.