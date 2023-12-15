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Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi

Rekabet Kurulu, Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar ile Giresun'daki bazı özel yükseköğrenim öğrenci yurtları hakkında yapılan soruşturmalarda ihlal tespit edilmesi üzerine ceza verdi. Sınav Koleji ve Çözüm Koleji'ne 2 milyon 106 bin 680 lira, Piraziz Kuzey Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu, Onur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Piraziz Beyza Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu ve Sıla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ise 180 bin 152 lira para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi
15.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:56
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Rekabet Kurulu, eğitim alanında faaliyet yürüten bazı teşebbüslere yönelik iki soruşturmayı, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar ile Giresun'daki bazı özel yükseköğrenim öğrenci yurtları hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Ankara'da faaliyet gösteren 6 teşebbüsün ilgili kanunu ihlal etmediklerine karar verilirken uzlaşma sonucunda Sınav Koleji ile Çözüm Kolejine toplamda 2 milyon 106 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Giresun'da özel yükseköğrenim öğrenci yurtları pazarında faaliyet gösteren Piraziz Kuzey Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu, Onur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Piraziz Beyza Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu ve Sıla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ise rakipleri konumundaki teşebbüslerle anlaşıp yurt fiyatlarını belirledikleri gerekçesiyle toplamda 180 bin 152 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA
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