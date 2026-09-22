Rekabet Kurulu heyeti MARİNTUG ve SANMAR'a ceza gerektiği kanaatini bildirdi

Rekabet Kurulu, deniz kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, Kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, Anadolu Kılavuzluk Anonim Şirketi (ANKAŞ), Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj AŞ (ARPAŞ), Deniz Kılavuzluk Anonim Şirketi (DEKAŞ), Marin Römorkör ve Kılavuzluk Anonim Şirketi (MARİNTUG), Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret Anonim Şirketi (SANMAR) ve Uzmar Uzmanlar Denizcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine (UZMAR) hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmedikleri iddiasıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi soruşturmanın, deniz kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren söz konusu teşebbüslerin, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin başvuru ve ihale süreçlerinde danışıklı hareket etmek, iş gücü pazarlarında rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Süreç devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden ARPAŞ ve UZMAR'a dair yürütülen uzlaşma süreçlerine de dikkati çeken temsilci, Kurul kararları doğrultusunda soruşturmanın söz konusu iki teşebbüs bakımından uzlaşma usulüyle sonlandırıldığını aktardı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, incelemelerin ANKAŞ, DEKAŞ, MARİNTUG ve SANMAR bakımından tamamlandığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İdareye başvuru ve ihale süreçlerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler sonucunda, ANKAŞ, DEKAŞ, MARİNTUG ve SANMAR'ın idareye başvuru ve ihale süreçlerinde ilgili kanun maddesini ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. İş gücü piyasasına yönelik tespit ve değerlendirmelerde ise MARİNTUG ve SANMAR'ın, rakip işverenlerle karşılıklı iletişim kurarak çalışanların güncel maaş, prim, yan haklar ve geleceğe yönelik zam oranlarına ilişkin rekabete son derece duyarlı nitelikteki bilgileri paylaştıkları tespit edilmiştir."

Söz konusu bilgi değişimlerinin, iş gücü piyasasındaki stratejik belirsizliği ortadan kaldırarak teşebbüslerin bağımsız karar alma mekanizmalarını olumsuz etkilediğinin ve amaç bakımından rekabeti kısıtladığının değerlendirildiğini dile getiren temsilci, şunları kaydetti:

"Soruşturma heyetince elde edilen tüm bilgi, belge ve hukuki değerlendirmeler ışığında, ANKAŞ, DEKAŞ, MARİNTUG ve SANMAR hakkında, 2019-2020 idareye başvuru süreçleri ile 2025 yılı ihale süreçlerinde Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin bir tespit bulunmadığından, anılan teşebbüslere bu iddia bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, MARİNTUG ve SANMAR'ın, kılavuzluk ve römorkörcülük sektörüne ilişkin iş gücü piyasasında rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bu ihlal eylemlerinin Kanun'un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına, bu nedenle, anılan ihlal bakımından MARİNTUG ve SANMAR'a idari para cezası uygulanması gerektiği kanaat getirilmiştir."

Şirket temsilcileri ise soruşturma kapsamında sunulan kayıtların münferit olduğunu, yoğunluk ve sistematik süreklilik arz etmediğini, stratejik etkisinin bulunmadığını belirterek???????, ilgili kanunun ihlal edilmediğinin tespitine ve idari para cezası dahil herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın soruşturmanın sona erdirilmesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.