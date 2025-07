Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara Onaylar

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Prive Sigorta AŞ'nin paylarının Prive Holding AŞ'ye ait belli oranda hissesinin, halihazırda Prive Sigorta AŞ'nin paylarının belli oranına sahip Özen Kuzu tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Metinvest B.V. ve Industrielle Beteiligung S.A. tarafından, yeni kurulan ortak girişim Metinvest Adria S.p.A. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun bulundu.

Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ aracılığıyla Bilgin Grubu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Global Blue Group Holding AG'nin tedavüldeki hisselerinin tamamının Shift4 Payments Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Fatro S.p.A.nın, Güneşli Aşı İlaç İthalat İhracat Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Faes Farma S.A. tarafından SIFI S.p.A'nın tek kontrolünün devralınması işlemi uygun bulundu.

Topcon Corporation'ın tek kontrolünün KKR Co&Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Getty Images Holdings Inc. tarafından Shutterstock Inc.'in tek kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

Boekhoorn Ailesi'nin Green Day Holding B.V. aracılığıyla Westport Fuel Systems Italia S.r.l'nin tek kontrolünü dolaylı olarak devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Q Logistics Holding LLC tarafından Aramex PJSC'nin kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla IHH Healthcare Berhad tarafından Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği AŞ'nin sermayesini temsil eden payların belli kısmının devralınması işlemine izin verildi.

Wanhua Chemical Group Co. LTD'nin tamamına sahip olduğu Wanhua Chemical (Yantai) Petrochemical Co. Ltd. hisselerinin belirli bir oranının Petrochemical Industries Company K.S.C. tarafından devralınması yoluyla Yantai Petrochemical Co. Ltd. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.