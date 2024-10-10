Rekabet Kurulu'ndan Erpiliç'e Taahhüt Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Erpiliç'e Taahhüt Kararı

Erpiliç hakkında yürütülen soruşturma, alınan taahhütle sonlandırıldı. Taahhütler bağlayıcı olacak.

10.10.2024 11:48
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Rekabet Kurulu, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ (Erpiliç) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Erpiliç'in bayilerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Şirket, soruşturma süreci devam ederken söz konusu iddialara ilişkin taahhüt başvurusunda bulundu.

Kurul, sunulan taahhütleri, tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul etti.

Bu taahhütlerin, şirket açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve soruşturmanın sonlandırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu taahhütlere göre, Erpiliç, İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteren bayilere, aktif satış yapmaya yetkili oldukları bölgeler atayacak. Bayilik sözleşmelerinde, İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteren bayilerin pasif satışlarının engellenmeyeceği hususuna ve İstanbul'da faaliyet gösteren bayilere gönderilecek bildirim metninde aktif satış ve pasif satış tanımlarına açıkça yer verecek. Bu metinde bayilerin pasif satışları üzerinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı bilgisi açıkça yer alacak.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Politika, Ekonomi, Erpiliç, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Erpiliç'e Taahhüt Kararı - Son Dakika

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