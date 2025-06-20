Rekabet Kurulu'ndan Google'a Soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'ın Performance Max (PMAX) kampanyası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Google'ın 2021 yılında tanıttığı kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkanı sunuyor.

Bu kapsamda yapılacak soruşturmada, Google'ın söz konusu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.