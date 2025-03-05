Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza

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Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

05.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:31
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren şirketin, mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam alanlarının kullanımı konusunda reklam ofisleriyle imzaladığı reklam satış ve pazarlama sözleşmelerinin yanı sıra çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

TOPLAMDA 13 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI

Şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, böylece şirkete iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu pazarın yapısı dikkate alınarak, şirkete Rekabet Kurulunca getirilen yükümlülükler için ise şu ifadeler kullanıldı; "Mackolik'in platformlarında reklam alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve bu teşebbüsleri rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlanması, platformlarında spor bahislerine yönelik yönlendirme alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir politika izlemesi ve söz konusu bahis oranlarına ilişkin yönlendirmelerde çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin gösteriminin hiçbir teşebbüse ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanmasına ilişkin bir sistem kurulması şeklinde yükümlülük getirilmesine karar verilmiştir."

Rekabet Kurulu\'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza
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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan 'Mackolik'e 13 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fecri:
    Karaman belediyesinede ceza kesilsin, hizmet yok, iftar çadırı yok, şehr çöle döndü 11 3 Yanıtla
  • Furkan Selvi:
    Son bir yıldır ceza kesmediğiniz kurum , belediye , kişi kalmadı. Bu ceza paralarının nereye gittiğinide açıklayacakmısınız acaba ? Bi kaç kuruma daha ceza kesin doldurun ceplerinizi 5 0 Yanıtla
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