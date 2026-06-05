Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya Soruşturma - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya Soruşturma

05.06.2026 15:00
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Rekabet Kurulu, Meta'nın yapay zeka uygulamaları nedeniyle soruşturma açtı ve geçici tedbir aldı.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri LTD Şti ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, teşebbüsün, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Ön araştırma sonucunda, söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma konusunu Meta'nın, Meta AI adlı yapay zeka hizmetini "Whatsapp'a" entegre etmek ve üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engellemek suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti oluşturuyor.

Ayrıca, ön araştırma sürecinde Meta'nın üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının-asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunmasını engelleyen davranışlarının, rekabetin ihlal edildiğini gösteren ciddi bulgu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurul, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar tedbir uygulanmasına hükmetti.

Buna göre, şirket, üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının/asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunabilmelerini sağlayan koşulları, söz konusu hizmetlerin sunulmasını fiili ve ekonomik olarak zorlaştırmayacak şekilde tesis edecek.

Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya Soruşturma - Son Dakika

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