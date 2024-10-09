Rekabet Kurulu'ndan Soruşturma

Ekonomi

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

TESPİT AMAÇLI SORUŞTURMA AÇILDI