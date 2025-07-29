Rekabet Kurulu'ndan Unilever'e Soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Unilever'e Soruşturma

29.07.2025 16:03
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Rekabet Kurulu, Unilever ve ortakları hakkında hızlı tüketim malları pazarında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve yeniden satıcılarının, yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Bu kapsamda Kurul, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve ortakları ile Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Unilever, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Unilever'e Soruşturma - Son Dakika

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