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Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları Rekabet Kurulu'nun Hedefinde

Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları Rekabet Kurulu\'nun Hedefinde
20.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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REKABET Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında, rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 30 Kasım'da yapılan toplantıda, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkındaki rekabet ihlali iddialarını değerlendirdi. Kurul, 4 anonim şirket ile 3 anonim şirketten oluşan ekonomik bütünlüğün, rekabete duyarlı bilgi paylaşarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA
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