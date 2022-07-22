Kurumdan edinilen bilgiye göre, karar, Unmaş'a ürünlerinin perakende satış noktalarında tek satılmasına ilişkin tanınan muafiyetin geri alınması anlamına gelirken, bu kararla birlikte tüketicilerin perakende satış noktalarında diğer endüstriyel paket ekmek markalarına ait alternatif ürünlere erişim imkanının artacağı değerlendiriliyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurulun ön araştırma kararında, Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarındaki fiili münhasırlığı amaçlayan eylemler içinde bulunduğu ancak teşebbüsün bu tür uygulamalarının Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği çerçevesinde grup muafiyetinden faydalandığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Araştırma, İnceleme, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu, UNMAŞ Unlu Mamuller'e tanınan grup muafiyeti hakkını geri aldı - Son Dakika

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