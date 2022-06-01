Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi

01.06.2022 18:26
Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin "rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırma taahhüdünü" kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi. Yemek Sepeti, dar en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin "rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü" kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi. Yemek Sepeti, "en çok kayrılan müşteri şartı", "zorunlu minimum sepet tutarı", "zorunlu joker" uygulamalarına son verileceğini ve "vale fiyatlandırma politikasının" ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açmıştı. Soruşturma devam ederken Yemek Sepeti taahhüt sunma talebinde bulundu.

SUNULAN TAAHHÜT KURUL TARAFINDAN YETERLİ GÖRÜLDÜ

Bu taahhüttün sunulmasının ardından alınan karar, Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı. Duyuruya göre, gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucu, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermede yeterli görülerek, Kurul kararıyla kabul edildi.

SORUŞTURMA SONA ERDİ

Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, Yemek Sepeti hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı. Yemek Sepeti, "en çok kayrılan müşteri şartı", "zorunlu minimum sepet tutarı", "zorunlu joker" uygulamalarına son verileceğini ve "vale fiyatlandırma politikasının" ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etti.

RESTORANLARIN ZORUNLU TUTULDUĞU BAZI UYGULAMALAR SONA ERDİRİLECEK

Kurulun duyurusunda, kararın başta restoranlar olmak üzere tüketiciler, rakip platformlar gibi paydaşlar için ne anlama geldiğini anlatan kısa film de paylaşıldı. Buna göre, restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı avantajları ilgili yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest hale geldi. Ayrıca, restoranların zorunlu tutulduğu ve maliyetlerinin artışına yol açan bazı uygulamalar da sonlandırıldı.

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Kaynak: ANKA

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi - Son Dakika


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