Rekabet Kurulu yumurta üreticileri ve yumurta birliklerini merceğe aldı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu yumurta üreticileri ve yumurta birliklerini merceğe aldı

02.06.2022 12:51
Rekabet Kurulu yumurta üreticileri ve yumurta birliklerini merceğe aldı

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'ne (YUMBİR) üye 12 firma ve 13 birlik hakkında rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'ne (YUMBİR) üye 12 firma ve 13 birlik hakkında rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, 12 Mayıs'taki toplantısında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunma amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtı. Buna göre Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş., Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti., Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş., MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., şahıs firması Murat Gayretli, Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 12 firmaya ve Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği, Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği, Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği, Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği, Bolu Yumurta Üreticileri Birliği, Çorum Yumurta Üreticileri Birliği, Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği, İzmir Yumurta Üreticileri Birliği, Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği, Konya Yumurta Üreticileri Birliği, Manisa Yumurta Üreticileri Birliği, Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olmak üzere toplam 13 birlik hakkında soruşturma açıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Kaynak: İHA

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