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Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek - Son Dakika

Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek

06.11.2021 10:35
Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık ceza henüz gündemden düşmemişken, benzer bir cezayı da MDF üreticilerine kesti. "Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle" gibi sebeplerle suçlanan 11 firmaya toplamda 270 milyon lira ceza kesildi. İşte ceza kesilen firmaların listesi.

Rekabet Kurulu, son dönemde şikayetlerin bir hayli arttığı zincir marketlere yönelik açtığı soruşturmada rekor cezalar kesti. 5 büyük zincir markete toplamda 2.7 milyar TL ceza kesildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, cezaların fahiş fiyattan değil, kartelleşme suçundan kesildiğini söyledi.

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
  • Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
  • Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye ( A101 ) 646.582.329,39 TL

3 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen cezanın bir benzerini MDF üreticilerine de kesti. 3 yıldır yürütülen soruşturmayı tamamlayan Kurul, 13 firma ve MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği'ne ilişkin kararını verdi.

11 FİRMAYA 270 MİLYON LİRA CEZA

Soruşturma kapsamında firmalar, "Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle" suçlanıyordu. Kurul 11 firmanın rekabeti engellediği gerekçesiyle toplamda 270 milyon lira ceza kesti.

Ceza kesilen firmalar şöyle:

  • Kronospan Orman AŞ'ye 9.4 milyon,
  • Kastamonu Entegre AŞ'ye 91.6 milyon TL,
  • Orma AŞ'ye 10.1 milyon TL,
  • Teverpan MDF AŞ'ye 13.6 milyon,
  • Gentaş Dekoratif AŞ'ye 3.3 milyon,
  • Çamsan AŞ'ye 9,1 milyon,
  • Starwood AŞ'ye 21.4 milyon,
  • AGT Ağaç AŞ'ye 39 milyon,
  • Divapan AŞ'ye 5.5 milyon,
  • Yıldız Entegre AŞ'ye 67.6 milyon,
  • Yıldız Sunta AŞ'ye ise 181 bin TL para cezası kesti.
Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek - Son Dakika
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