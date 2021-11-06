Rekabet Kurulu, son dönemde şikayetlerin bir hayli arttığı zincir marketlere yönelik açtığı soruşturmada rekor cezalar kesti. 5 büyük zincir markete toplamda 2.7 milyar TL ceza kesildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, cezaların fahiş fiyattan değil, kartelleşme suçundan kesildiğini söyledi.
Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen cezanın bir benzerini MDF üreticilerine de kesti. 3 yıldır yürütülen soruşturmayı tamamlayan Kurul, 13 firma ve MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği'ne ilişkin kararını verdi.
Soruşturma kapsamında firmalar, "Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle" suçlanıyordu. Kurul 11 firmanın rekabeti engellediği gerekçesiyle toplamda 270 milyon lira ceza kesti.
Ceza kesilen firmalar şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek - Son Dakika Ekonomi