Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek

Rekabet Kurulu, son dönemde şikayetlerin bir hayli arttığı zincir marketlere yönelik açtığı soruşturmada rekor cezalar kesti. 5 büyük zincir markete toplamda 2.7 milyar TL ceza kesildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, cezaların fahiş fiyattan değil, kartelleşme suçundan kesildiğini söyledi.

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL

Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;

Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye ( A101 ) 646.582.329,39 TL

3 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen cezanın bir benzerini MDF üreticilerine de kesti. 3 yıldır yürütülen soruşturmayı tamamlayan Kurul, 13 firma ve MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği'ne ilişkin kararını verdi.

11 FİRMAYA 270 MİLYON LİRA CEZA

Soruşturma kapsamında firmalar, "Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle" suçlanıyordu. Kurul 11 firmanın rekabeti engellediği gerekçesiyle toplamda 270 milyon lira ceza kesti.

Ceza kesilen firmalar şöyle: