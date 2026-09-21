Rekabet Kurumu, ilaç sektörünün sorunlarını ATO'daki çalıştayda masaya yatırdı - Son Dakika
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Rekabet Kurumu, ilaç sektörünün sorunlarını ATO'daki çalıştayda masaya yatırdı

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Rekabet Kurumu, ilaç sektörünün sorunlarını ATO\'daki çalıştayda masaya yatırdı
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İlaç sektöründe patent, pazara giriş, dağıtım ve geri ödemenin rekabete etkisi, Rekabet Kurumu'nun ATO'da düzenlediği İlaç Sektöründe Rekabet Çalıştayı'nda ele alındı. Başkan Birol Küle, sektördeki sıkışmanın nedenlerini inovasyon rekabeti ve finansallaşma olarak sıraladı.

İlaç sektöründe patent koruması, pazara giriş koşulları, dağıtım ve geri ödeme uygulamalarının rekabete etkileri ile sektördeki sorunlara yönelik çözüm önerileri, "İlaç Sektöründe Rekabet Çalıştayı"nda değerlendirildi.

Rekabet Kurumu tarafından ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen çalıştay, sektör paydaşlarını da bir araya getirdi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, insan zekası ve eylemlerinin, teknolojik ilerleme dahil her şeyi şekillendiren bir faktör olduğunu söyledi.

Sektörel reformlar için sürekli çalıştıklarını belirten Küle, sektördeki sıkışmanın nedenlerini şöyle sıraladı:

"Birincisi inovasyon rekabeti. Her zaman eleştirel olabilmeli ve inovasyonun kaçınılmaz ve risksiz olduğu algısını bir yana bırakmalıyız. Sektör inovasyonu gerçekten değer zincirinin hangi noktasında gerçekleştiriyor? Pazarlama mı, nadir hastalıklara tedavide mi ya da bütün inovasyonun ilk ve en zor basamağı olan temel araştırmada mı? İkincisi, şirket yapılanmalarının, organizasyonlarının özellikle finansallaşma ile değişmesi ve yine değer zincirinde de entegrasyon parçalanmaların olmasının rekabete olan etkileri. Özellikle devralmalarda ve dolaylı kontrol yapılarında inovasyon riskleriyle birlikte dikkat edilmesi gereken alanlar mevcut. Son olarak, iktisadi düzen artık geriye döndürülemez şekilde küresel. Bu durum çok boyutlu, katmanlı karmaşık eşitsizliklere, yapısal birtakım reform alanlarına işaret ediyor. Bu bağlamda, 50 yıl öncesinin, hatta belki 80 yıl öncesinin ön kabullerine, ön hükümlerine göre istikamet çizemeyiz. Savunma ve ütopya sınırındaki sıkışmayı yenmek için realiteye daha yakından bakmalı, anlamalı ve en önemlisi daha ferah zihinler için cesarete sahip ve elbette fedakar olmalıyız."

Sektördeki rekabet koşulları gündemde

Çalıştay kapsamında, ilaç sektörünün üretimden pazara girişe, dağıtımdan perakende aşamasına kadar farklı süreçlerinde rekabeti etkileyen unsurlar ele alınıyor. Patent ve rekabet ilişkisi, pazara giriş koşulları, ilaç dağıtımındaki münhasırlık uygulamaları, kamu ilaç alımlarında rekabet, geri ödeme sistemi ve kamu kurum iskontosu başta olmak üzere sektördeki güncel rekabet meselelerinin çok boyutlu masaya yatırıldığı çalıştay, Küle'nin konuşmasının ardından oturumlarla devam etti.

"İlaç Sektör İncelemesi Ön Raporu Sunumu" başlıklı ilk oturumda, sektör incelemesi kapsamında hazırlanan ön raporun temel tespit ve değerlendirmeleri aktarıldı. Oturumda, ilaç sektöründe üretim, pazara giriş ve dağıtım aşamalarında rekabeti etkileyen unsurlar, patent koruması ile rekabet arasındaki ilişki, ruhsatlandırma ve geri ödeme düzenlemelerinin pazara giriş üzerindeki etkileri, ecza depoları arasındaki rekabet ve münhasırlık uygulamaları ile kamu kurum iskontosu uygulamasında karşılaşılan sorunlar ön plana çıktı. Ayrıca, sektör incelemesi kapsamında geliştirilen ve mevcut yasal, idari ve mali çerçevede gerçekleştirilebilecek iyileştirmelere yönelik öneriler de paylaşıldı.

Programın ikinci oturumu, "İlaç Sektöründe Rekabet ve Regülasyonun Geleceği: Kamu Temsilcilerinin Görüşleri" başlığıyla düzenlendi. Bu oturum, ilaç sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işleyişinin sağlanması, ilaç politikalarının rekabetle etkileşimi ve etkin, öngörülebilir ve rekabetçi bir düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Kamu kurumlarının ilaç sektöründeki düzenleyici ve uygulayıcı rolleri çerçevesinde, ilaçların ruhsatlandırılması, geri ödeme ve fiyatlandırma mekanizmaları, ilaca erişim, sağlık politikaları ve rekabet arasındaki ilişki farklı yönleriyle çalıştaya taşındı.

"İlaç Sektöründe Rekabet ve Regülasyonun Geleceği: Özel Sektör Temsilcilerinin Görüşleri" başlıklı üçüncü oturumda ise ilaç sektörünün dinamikleri ve mevcut düzenlemelerin piyasa üzerindeki etkileri, sektör paydaşlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ana başlıklar olarak belirlendi. Rekabet, yatırım, inovasyon ve ilaca erişim arasındaki dengenin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlar ile ilaç sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi bu oturumun ana başlıklarını oluşturdu.

Çalıştayda ilaç sektöründe rekabetin üretim, pazara giriş, dağıtım ve perakende aşamalarındaki görünümü, kamu kurumları, akademi ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla çok yönlü biçimde aktarılması amaçlandı. Farklı paydaşların değerlendirmelerinin bir araya getirildiği oturumlarda, ilaç sektörünün kendine özgü yapısı ve yoğun düzenlemeye tabi olması dikkate alınarak rekabet politikası ile sağlık politikası arasındaki etkileşim ön plana çıktı.

Etkinlik, ilaç sektörüne ilişkin inceleme kapsamında ortaya konulan tespit ve önerilerin farklı paydaşların görüşleriyle değerlendirilmesi yönüyle de sektör temsilcilerini bir araya getirmiş oldu.

Kaynak: AA
EkonomiSağlıkSon Dakika

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